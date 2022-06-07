Murat Muratoğlu: ‘Ya tutarsa’ diye oynayıp bitirdiler ülke ekonomisini

Kafaya göre bir model yaratıp “ya tutarsa” diye oynayıp bitirdiler ülke ekonomisini… Maalesef üretici firmalar, ihracatçılar da kaçınılmaz olarak takla atacaklar. Bu model ile çıkış yok! Bırakın kağıt üzerinde kalem oynatıp verileri değiştirmeyi dansöz oynatsalar yine fark etmez…

Oysa yapmış gibi anlatırken ne basitti değil mi? Türk Lirası’nın değer kaybıyla rekabetçi bir düzeye gelmesi, ihracatın artarak, ithalatın azalması ve dış ticaret açığının gerilemesi gerekiyordu. Bu sayede ihracat artışıyla döviz gelirleri artırılacak, kur artışlarının önüne geçilecek, cari fazla verilecekti. Tabii ki elimizde patladı. O kadar kolay olsaydı ülkede herkes “ben ekonomistim” diye dolaşırdı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı