Murat Muratoğlu: Verdikleri hibe sarayın bir yıllık giderinden az

Verdikleri hibe de tavuk yemler gibi… Tutarı ancak buluyor 550 milyon doları… Sarayın bir yıllık giderinden daha azı… Hiç kıyaslamayalım geçiş garantisi verilen 3-5 milyar dolarlık köprülere ödenen paraları… Yahu Meclis’e ‘turizm torbası’ sunuldu… İçinden Kanal İstanbul’a ‘yat limanları’ yapılması için arsa tahsisleri çıktı… Ötesi var mı? Haliyle esnafa bu kadar kaldı! Hâlbuki samimi bir plan program uygulasalardı… Kongreler için salonları lebalep doldururken birazcık utansalardı… Emin olun bugün durum çok farklıydı… İngiltere, Avrupa, Rusya ve hatta Arabistan mevcut durumuyla Türkiye’ye turist yollamayacaklarını açıkladı. Lebalebin halka faturası 20 milyar dolar civarı… Verilen hibenin 40 katı…

Hâlâ, “Her yere ayak basacağız ve açığımızı yeni pazarlarla kapatacağız” diye hayal satıyorlar. Mevzu senin her yere ayak basman değil, turistin Türkiye’ye ayak basması, para harcaması… Sorun orada ama basmıyor ki! Turizm için mayıs sonrası maçın uzatmaları gibidir. Hemen hemen sonuç bellidir… Bugün turizmcilerin durumu esnaftan beterdir… Kredi ödemesini erteleme yaraya merhem bile değildir!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı