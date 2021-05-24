Murat Muratoğlu: Venezüela’dan bugüne kadar kaç ton peynir gelmiş?

Geçen yaz alınan vergi muafiyet kararı herkesi şaşırtmıştı? Kuş uçuşu 10.500 kilometre uzaktan süt ürünü mü satın alınırdı?
Nitekim 22 ağustos 2020 tarihinde ‘gümrük vergisiz ‘ olarak Venezuela’dan “500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir çeşitleri” tanımlamasıyla ithalat izni verildi.
Sedat Peker, çektiği videoda kokainin Türkiye’ye Venezuela üzerinden geldiğini açıklamasıyla beraber herkesin aklına bu peynir işi geldi. Tatsız bir tesadüfe işaret etti.
Ülkemizde 193 çeşit peynir üretimi yapılırken ve lezzetleri dünya çapında bilinirken neden Venezuela? Di mi ya?
Soru işareti kalmaması için açıklanmaya muhtaç iddialar söz konusu… Bugüne kadar kaç ton gelmiş? Hangi gümrükten ülkeye girmiş? Kim getirmiş? Maliyeti neymiş? Kaç liraya nerede satışa sunulmuş?