Murat Muratoğlu: Vatandaş hala ay sonunu getiremiyorsa enflasyonda düşüş sadece kâğıt üzerinde kalır

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Gelir yükselmeyince, düşük enflasyon sadece boş bir rakamdan ibaret kaldı. Zaten o kadar kolay olsaydı, kendine her “Benim alanım ekonomi, ben ekonomistim” diyen yapardı.

Oysa meselenin aslı “Ne kadar pahalı” değil, “Ne kadar kazanıyorsun?” sorusunun cevabı… “Enflasyon düştü” diye demeç verirsin. Yalaka basın alsın bunu sabaha kadar fırınlayıp pişirsin… Halka yedirsin. İşler bu, yapacaklar tabii… Parasıyla değil mi?

Asıl mesele “Gelirler yükseldi mi?” Zira vatandaş hala ay sonunu getiremiyorsa o düşüş sadece kâğıt üzerinde kalır.

Eğer maaşınız, kazancınız, tarladaki emeğiniz enflasyondan daha fazla artmıyorsa, fakirleşiyorsunuz demektir.

Enflasyon yüzde 100’den yüzde 30’a düşsün… Harika! Ama kazancınız sadece yüzde 25 arttıysa, yüzde 5 kayıptasınızdır demektir.

Üstelik yalan yanlış açıklanan enflasyon rakamlarıyla gerçekte ne kadar fakirleştiğinizi bir tek Allah bilir!

Murat Muratoğlu’nun yazısı