Murat Muratoğlu: Valla öyle dedi!

Siz siz olun, Merkez Bankası’nın çok kâr etmesinin iyi bir şey olduğunu söyleyen biri ile karşılaşırsanız ciddiye almamanız gerektiğini bilin… Valla öyle dedi!

Merkez Bankası uzun yıllar boyunca topladığı rezervleri döviz yükseldiğinde satarsa tabii ki kâr yazacak. Bu iyi bir şey mi? Peki, o rezervleri yerine koyması gerektiğine göre şimdi ne yapacak? Kaçtan alacak?

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Kârın diğer kalemi bankalara verilen borçların faizleri… Bankalar kısa vadeli açıklarını Merkez Bankası’ndan fonlar… Reel sektöre kaynak aktarması gereken bankaların paralarını almakla övünmek herkese nasip olmasa gerek…

Murat Muratoğlu’nun yazısı