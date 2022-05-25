Murat Muratoğlu: Uzaya giden astronotlar için şehir hastanesi de ihtimal dahilinde

Parti kolları, parti teşkilatı, milletvekili akrabası, imam hatipten arkadaşı, memleketten yakını… Tabii ki uzaya gitmek onların da hakkı! Bitsin bu hasret uzayda buluşalım gayrı… Yalnız bizim için bu iş biraz faklı… Uzayı imara açmazlarsa hatırım kalır… Uzaya giden astronotlar için şehir hastanesi de ihtimaller dâhilinde… Uzay millet parkı projesi… Cumhurbaşkanlığı Uzay Külliyesi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı