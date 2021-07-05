Murat Muratoğlu: Uyarıyorum; yine kazıklayacaklar!

Klasiktir… İlk başta borsada masumane bir tavırla halka arz edilir. Geri kalanı blok olarak satışa çıkartılır. Bilin bakalım ihale kime kalır?

TEİAŞ elektrik üretmez. Elektrik üretenlerle tüketenleri yüksek gerilim hatlarıyla birbirine bağlar ve sistemin dengede kalmasını sağlar. Bunu da özel şirketlere fazla veya az üretim talimatı vererek yapar.

Peki, arz talep nasıl anlık olarak eşitlenir? İşte burada şirket devreye girer durumu düzenler… Nitekim üreticiler ve tüketiciler ne kadar plan program yapsa da mutlaka aksilikler olacaktır.

Peki, nereden bileceğiz para kazanmak için TEİAŞ’ın bilerek dengesizlik yaratmayacağını? Ya da seçim gecesi trafolara kedi sokup sandıkları karatmayacağını…

Murat Muratoğlu’nun yazısı