Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Ülke köle pazarına dönecek

Gitti 1.5 milyar nüfuslu Çin’i örnek gösterdi, “Altı ay sonra meyvelerini yiyeceğiz, Çin de böyle büyüdü” dedi. Hatırlatırım, geldiğinde hedef Avrupa Birliği’ydi…

Hangi meyveyi yiyeceğimiz muamma… Tadı da pek meyveye benzemiyor ama bu sefer de Türkiye’nin Çin modelini mi kıskanacak Almanya? Baştan söyleyeyim, meyvesini yerse saray yer sapı kalır halka… Çinliye sor bakalım ulaşmış mı refaha… Bunun Türkçe meali kimse refah yüzü göremeyecek ülke köle pazarına dönecek. İnsana hiç değer verilmeyecek. Çalışanlar kötü koşullar altında ezilecek. Uzatmaya gerek yok, Çin modeli bu demek!


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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