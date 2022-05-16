Murat Muratoğlu: Uçakların boş gidip geleceğini birisi ona söylemeli

Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışında Erdoğan, “Uçaklarımız boş gidip geliyor. Bu uçakları doldurun ki bu gidip gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin” dedi. Bunu ekmek için kuyruğa girip, ucuz yağ kovalayan vatandaşlara söylemesi ilginç tabii… Ekonomiyi batırdığı için kendisi o uçakların boş gidip geleceğini, o havalimanın zarar edeceğini birisi ona söylemeli…

Kaldı ki yolcular zaten Trabzon Havalimanı’na inip oradan 1.5 saatte geçiyordu Rize’ye… Sırf yeni havalimanı yapıldı diye yolcu sayısı artmayacağına göre Trabzon Havalimanı’nın yolcu sayısı azalacak bu sefer de… Normalde, araştırma yaptırırsın “bölgenin havalimanına ihtiyacı var mı?” diye… Bizde, araştırma yaptırırsın, “yandaş müteahhidin havalimanı yapmaya ihtiyacı var mı?” sebebiyle!

Murat Muratoğlu’nun yazısı