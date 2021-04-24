Murat Muratoğlu: Türkiye’nin öyle bir dönemine denk geldiniz ki

Ülkede işsiz sayısı 11 milyonu geçmiş… Bu insanlar nasıl idame ettirecekler hayatlarını? İşin aslı en büyük sorun bu…

Memlekette torpilsiz iş bulmak zaten zordu, şimdi piyango gibi oldu. İşe girmekten geçtim, vasat bir şirkette stajyer, kursiyer veya bursiyer olarak çalışmak için bile ihtiyacın var torpile…

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Bu ülke liyakatten vazgeçeli, sadakate prim vereli çok oldu. Ülke ekonomisi bu nedenle durdu. En basitinden ülkeyi yönetenlere baksanıza… Çok mu başarılılar alanlarında? Hepsine 3-5 yerden maaş maşallah… Türkiye’nin öyle bir dönemine denk geldiniz ki, küsün şansınıza!

Murat Muratoğlu’nun yazısı