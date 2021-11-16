Murat Muratoğlu: Türkiye’nin marka değeri düşerken şirketlerin değeri nasıl artsın?

Türkiye ekonomisi doğru dürüst yönetilseydi bugün en az 25-30 milyar dolar piyasa değerine sahip olacak Garanti Bankası’nın yarısından fazlasına 2.6 milyar dolar teklif edilir miydi? Durum öyle hazin ki… 2015 yılında Garanti Bankası’na hisse başına 4 dolar 10 cent fiyat biçilirken, bu rakam 2017 yılında 2 dolar 20 cent’e kadar geriledi. Nitekim dün, hem de piyasa değerinin yüzde 15 üzerinde yapılan bir teklifle 1 dolar 22 cent’e “Bütün hisselere talibiz” denildi.

Banka aynı banka… Müşteri sayısı katlamış, milyarlarca dolarlık yatırım yapmış aradan geçen zamanda… 2013 yılında 22.5 milyar dolarlık değeri şimdi 5 milyar dolara geriledi! Nedir sebebi? Bütün ülke fakirleşince şirketlerin değeri de aynı kalmıyor. Düştükçe düşüyor. Sadece Garanti Bankası’na bakarak ülkemizin güzide ekonomisinin aldığı mesafeyi anlayabilirsiniz. Geri gitmişiz. Türkiye’nin marka değeri düşerken şirketlerin değeri nasıl artsın?

Murat Muratoğlu’nun yazısı