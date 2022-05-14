Murat Muratoğlu: Türkiye’nin ilk 10’a girmesi nasıl 2023 seçimlerine bağlı oluyor?

Gelelim matematiğe… Hesaba göre Türkiye 2035 yılına kadar hiç durmadan her yıl yüzde 6 büyüme gerçekleştirse bile yetmez! Türkiye’nin önünde yer alan 20 ülkenin de 2035 yılına kadar hiç büyümemesi söz konusu olursa… O da yetmiyor! Ülke ekonomilerinin büyüklükleri dolar bazında ölçülüyor ki karışıklık olmasın. Dolar kuru 2035 yılına kadar hiç artmaz da 15 lirada kalırsa… Yine yeterli gelmiyor 10’uncu sıraya! Bu mucizevi koşullar gerçekleşse bile Türkiye ancak 14’üncü sıraya yerleşiyor. Peki, Türkiye’nin ilk 10’a girmesi nasıl 2023 seçimlerine bağlı oluyor? Bunu bana değil, hesabı yapana sormak gerekiyor!
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