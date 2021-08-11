Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Türkiye ne İstatistik vereyim abime Kurumu’na göre süratle düzeliyor ülke

Türkiye ne İstatistik vereyim abime Kurumu’nun açıkladığı verilere göre süratle düzeliyor ülke… Bu hızla gidersek, ülkede tek bir işsiz kalmayacak seneye… Afganistan’ı arayıp çalışacak işçi rica edeceğiz. Zaten şaibeli veriler açıklıyordu. Şimdi kayış tamamen koptu. Zira bu tarz kurumlar dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde bağımsız olarak faaliyetlerini yürütürler. Bu sayede kendisine duyulan güveni sürdürürler. Sarayın emir kulu bizimkiler…

Önümüzdeki ay için de “enflasyon siparişi” geldi belli ki… Boşuna mı daha ayın 5’inde “Bu ay enflasyon çok hızlı düşecek” dedi… Yok herhalde yalancı çıkartacak halleri… Kısacası ekonomiyi yöneteceğim diye boşuna uğraşma… İşsizliği kaç istiyorsun? Seni kaç enflasyon kurtarır? Sana ne kadar büyüme lazım? Onu söyle…


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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