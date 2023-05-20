Murat Muratoğlu: Türkiye ekonomisi o günden beri gün yüzü görmedi

Sahi, hani başkanlık sisteminde zengin oluyorduk? Oysa ne kadar da heyecanlanmıştım. Eylem paketi, yapısal reform, yeni ekonomi paketi derken ismi değişip “ekonominin yeni yol haritası” olmuştu. Çok minnoştu…

Olayı özetleyeyim… “Düşündük taşındık, ne yaptık, biz de bulamadık” diyemediler. Ekonomik kriz yaşayan koskoca bir ülkenin kurtuluş reçetesini “yol haritası hazırladık” deyip geçiştirdiler. Hele bir de Erdoğan’ın açıkladığı “100 günlük eylem planı” vardı. Yüz gün geçti, sanki o bitmiş gibi “ikinci yüz günlük eylem planı” açıklandı. Onun da son kullanma tarihi geçti. Kimse hatırlayıp ne olduğunu sormadı!

Her sorunu halledecekti. Türkiye ekonomisi o günden beri gün yüzü görmedi. Yıllar geçti yeni seçim zamanı geldi. Yine kazanacak gibi… “Seçimler bitsin hele bakarsın ekonomi gider iyiye” diye düşünen Polyannalar olabilir. Polyanna’yı dağa kaldırmışlar “dağ havası iyi geldi” demiş.

Murat Muratoğlu’nun yazısı