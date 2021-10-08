Murat Muratoğlu: Türk Lirası’na değer kaybettirmeye yemin etmişler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yatırımcılarla toplantı yaptı. “Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz” dedi… Meali ekim ayında yeni bir faiz indirimi… Türk Lirası’na değer kaybettirmeye yemin etmişler gibi… Nitekim dünyada enerji fiyatları adeta uçtu. Bu durum bütün planı bozdu. Haliyle “B planı” olmadığı için güncelleme yapılamadı, eski söylemler tekrarlandı.

Bunun anlamı ekonomide “hadi yavrum kemik” politikası uygulanmaktadır. Tamamen şansa dayalı, ya tutarsa tarzı… Tutmaz ama tutarsa zaten esas hikaye önümüzdeki 1 veya 1.5 sene… Seçime kadar idare etse, atı alıp yine Üsküdar’ı geçse, yeter de artar bile…

Murat Muratoğlu’nun haberi