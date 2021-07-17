Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: TRT kara delik gibi

Geçen yıl millet salgında parasızlıktan kırılırken, TRT cebine elektrik payından 1 milyar 215 milyon lira, bandrolden ise 2 milyar 620 milyon lira koydu. Toplamda 3 milyar 835 milyon lira savruldu. Hepimiz Euro ile kazanıyoruz ya… 2020 yılından geçerli olmak üzere, yeni bandrol ücretleri Euro ile belirlendi.

Kurum kara delik gibi… Baktılar, olmayacak, TRT için bir yasa çıkarttılar, içine ne varsa kattılar. Nasıl da uyanıklar! “İnternet üzerinden yayın alan” tabirini de araya kaynattılar.


Sadece telefon ve bilgisayarların internete bağlandığını düşünüyorsunuz ama gelecek 10 yıl içinde evinizde bu haracın kesileceği en az 15 cihaz olacak. Kim bilir kaç yandaş kaçıncı maşını alacak…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Anıtkabir beton duvarla mı örülüyor?

Anıtkabir Koruma Alanı sınırında bulunan araziye ilişkin imar değişikliğiyle yapılaşmanın önünün açılması bölge sakinleri ile Çankaya ve büyükşehir belediyelerini karşı karşıya getirdi. Diken’e konuşun Anıtpark Forum gönüllüsü Tülin Yıldırım “Bölge rant alanına açılmış olacak. Böyle olması durumunda Anıtkabir çevresi beton duvarlarla örülecek” dedi. Büyükşehir, söz konusu imar değişikliğinin Mansur Yavaş döneminde yapılmadığını belirterek topu Melih Gökçek’e attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yönetimde olduğu sürece Anıtkabir’in etrafının imara açılmayacağını söyledi.

Erdal Beşikçioğlu: En zoru insanların suratındaki maskeden tepkileri görememek

Pandemide verilen ara nedeniyle aylar sonra ilk kez sahneye çıkan Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’yle İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. ‘Çocukluk’ ve ‘Kağıt Ev’ dizilerini çekmiş ancak uzun zamandır sahne tozu yutmamıştı. Aradan sonra sahneye çıkma konusunda kendi deyişiyle tatlı bir endişesi vardı ama güzel bir buluşma olmuştu. En zoru ise insanların suratında maske varken tepkilerini görememekti.

Erkekler itiraf etti: Karım bilmiyor…

“Mutlu bir evliliğin sırrı nedir” diye sorulduğunda birbirinden farklı yanıtlar alınabilir. Karı-kocanın birbirinden bir şeyleri, üstelik önemli, hayati şeyleri gizlemesi ise ortaya çıktığında birçok evliliği çatırdatır. Kimlik gizlenerek ‘itiraf yapılan’ uygulama ‘Whisper’a (fısılda) bakılırsa sırrı olan erkek çok!