Murat Muratoğlu: TRT kara delik gibi

Geçen yıl millet salgında parasızlıktan kırılırken, TRT cebine elektrik payından 1 milyar 215 milyon lira, bandrolden ise 2 milyar 620 milyon lira koydu. Toplamda 3 milyar 835 milyon lira savruldu. Hepimiz Euro ile kazanıyoruz ya… 2020 yılından geçerli olmak üzere, yeni bandrol ücretleri Euro ile belirlendi.

Kurum kara delik gibi… Baktılar, olmayacak, TRT için bir yasa çıkarttılar, içine ne varsa kattılar. Nasıl da uyanıklar! “İnternet üzerinden yayın alan” tabirini de araya kaynattılar.

Sadece telefon ve bilgisayarların internete bağlandığını düşünüyorsunuz ama gelecek 10 yıl içinde evinizde bu haracın kesileceği en az 15 cihaz olacak. Kim bilir kaç yandaş kaçıncı maşını alacak…

Murat Muratoğlu’nun yazısı