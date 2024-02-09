Murat Muratoğlu: Toplantıya damgasını vuran konuşmayı başkan yardımcısı Cevdet Akçay yaptı

Merkez Bankası’nın yüzde 36’lık yıl sonu enflasyon hedefine gelene kadar, “Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz-kur bağlantısı kopmuş” diye durumu açıkladı. Göreve geldiklerinden beri bunu onarmaya uğraştıklarını, işin içinden çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Ciddi bir toplantı ortamı var tabii… İçine etmişler diyemedi… Üzücüydü hali… Hâlâ “verilerle modelleme yapıyoruz” falan dedi… Baz aldıkları da TÜİK’in açıkladığı yalan yanlış enflasyon rakamları… Yanlış veri ile doğru analiz yapılmayacağına göre… Ortada ne yapısal reformlar ne serbest piyasa ne baskıdan kurtulmuş döviz kuru ve düzgün yeniden yapılmış bir vergi yasası ne kamu harcamalarının frenlenmesi ne de yatırımcıyı çekecek düzenlemeler var. Para politikasıyla nereye kadar?
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