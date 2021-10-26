Murat Muratoğlu: TL’nin bu kadar hızlı değer kaybının arkasında bilinçli açıklamalar ve kararlar var

Her ortamın tek konusu dolar kuru… Nasıl olmasın? Bir ara 10 liraya vurdu. Hafif geri çekildi. Yine fırsat kolluyor yılanoğlu… Birisi cebinden 50 lira alsa kıyamet koparır, kavga çıkartırsın… Haklısın! İktidar son 1.5 ayda “341 dolarlık” asgari ücreti “290 dolara” indirerek asgari ücretlinin cebinden bile “500 lira” aldı. Yanına kâr kaldı! Türk Lirası’nın bu kadar hızlı değer kaybetmesinin arkasında bilinçli bir şekilde yapılan açıklamalar, aksiyonlar, kararlar var. Belli ki bunun olmasını istiyorlar.
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Prof. Baskın Oran: 10 büyükelçiyi göndermek fantastik, savaşta bile olmaz!
Dış politika uzmanı Prof. Dr. Baskın Oran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi talimatı vermesini “Savaşta bile olmaz” diye yorumladı. Oran, büyükelçilerin bağlı bulundukları ülkelerden talimat almadan harekete geçmeyeceklerine vurgu yaptı.
Dolar rekor seviyeden uzaklaştı
Ankara’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası ortaya çıkan büyükelçi krizine yönelik alternatif çözüm arayışı ve diplomatik kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklenti doları rekor seviyeden uzaklaştırdı.
Memurlar, bürokratlar iyi de peki ya muhalefet?
Memurlardan, bürokratlardan beklediğimiz dirayeti, cesareti, kararlılığı muhalefetten de beklememiz gerekmiyor mu?
‘Bilmiyorlar’ varsayımı sıkmadı mı, kaynaşmış bir kitle değiliz ki!
Bizler, ‘imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış’ bir kitle değiliz, AKP siyasal İslamcı ideolojinin ve belli sermeye/çıkar gruplarının temsilcisi. Çok nitelikli kadrolara ve vitrine sahip olmayışı, zaman zaman elinin ayağının birbirine dolanışı, bu gerçeği değiştirmiyor.
Sera gazı 2020’de zirveye ulaştı: Frene basılmazsa 1,5 derece hayal
Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) göre, atmosferdeki sera gazı 2020’de pandemiye ve kapanmalara rağmen rekor seviyelere yükseldi. Karbondoksit (CO2) , metan ve azot oksit miktarları son 10 yılda yıllık ortalamanın üzerinde arttı.