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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: TL’nin bu kadar hızlı değer kaybının arkasında bilinçli açıklamalar ve kararlar var

Her ortamın tek konusu dolar kuru… Nasıl olmasın? Bir ara 10 liraya vurdu. Hafif geri çekildi. Yine fırsat kolluyor yılanoğlu… Birisi cebinden 50 lira alsa kıyamet koparır, kavga çıkartırsın… Haklısın! İktidar son 1.5 ayda “341 dolarlık” asgari ücreti “290 dolara” indirerek asgari ücretlinin cebinden bile “500 lira” aldı. Yanına kâr kaldı! Türk Lirası’nın bu kadar hızlı değer kaybetmesinin arkasında bilinçli bir şekilde yapılan açıklamalar, aksiyonlar, kararlar var. Belli ki bunun olmasını istiyorlar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı


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