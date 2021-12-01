Murat Muratoğlu: Tıpış tıpış yürüse iyiydi de duvara çarptı hızlı gidince

Uyusun da büyüsün Türkiye derken yüzde 7.4 büyüme… Tıpış tıpış yürüse iyiydi de duvara çarptı hızlı gidince…

Büyürsün ama gelirin artmadıkça fakirleşirsin. Geçen yıldan daha fazlasını alabiliyor musun? Cebine giren büyümediğine göre sana ne? Temel besin kaynağı süt… Yüzde 47 zam yedi… Zam ile birlikte milletin emdiği süt burnundan geldi. Süt banyosu yapan yandaş medyada hazırlıklar tamamlanmışsa, “sağlığınız için sütü sulandırın da için” tavsiyesi gelmesi an meselesi… Suçlu süt lobisi, sütçü beygirleri vatan haini…

Murat Muratoğlu’nun yazısı