Murat Muratoğlu: Tek millet, tek vatan, tekstil

Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Peki, Tek stil var mı? Yok! İlk 8 ayda tekstil ihracatı yüzde 9.5 düşünce sorun nerede acaba? Haklı değil mi Ahmet Eren bu konuda? Artan üretim maliyetleri ve finansman sıkıntısı tekstil sektörünü zorluyor. Rakipler çok dişli… Çin, Pakistan, Vietnam, Kamboçya… Ucuz işgücünün diyarları… Bangladeş, Hindistan gibi ülkeler ile aramızdaki yüzde 15 olan fiyat farkı şu an yüzde 50… Sen ürettiren yabancı marka olsan kimi seçersin ki? Maliyeti nasıl kısacaksın? Çıkarken elektrikleri mi kapatacaksın? Nitekim istihdamda ise son bir yılda yaklaşık 150 bin kişi işten çıkartıldı. Mısır’da yatırım işine gelirsek. Hakikaten maliyetler ucuz ama fazlası da söz konusu… Mısır’ın ABD, Afrika, Kuzey Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle gümrüksüz ticaret anlaşmaları mevcut. Bu avantajın etkisiyle Mısır son dönemde oldukça ilgi çekiyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı