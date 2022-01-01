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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Tek dileğim 2022’nin ilaç gibi gelmesi hatta ilaçların geri gelmesi

Tek dileğim 2022’nin ilaç gibi gelmesi hatta ilaçların geri gelmesi… İnsan hayatıyla ilgili var mı ötesi? İktidar hala marketlerdeki sebze meyve ile uğraşsın… Dünyada yaşanan tek hastalığı korona sansın… Diğer hastalıklar yokmuş gibi davransın. Lafa gelince AKP’nin sağlık politikası bir harika… Parasıyla ilaç bulamıyorsun bu arada… Kâr edemeyen firma ilaç satmaz, sen de ilacı bulamazsın. Bu kadar basit aslında…

Yeni yılda işi garantiye almak için size önerim sağlam bir hocaya muska yazdırmanız. Hem kazadan, beladan hem de hastalıktan korur. Üçü bir arada… Sahi kaça yazılıyor bir muska? O da mı Euro’yla acaba?


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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