Murat Muratoğlu: Tazminatlar doğru dürüst ödenmiyor

Kıdem tazminatına gelince… Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu aşikâr… Mevcut sistem işlemiyor. Tazminatlar doğru dürüst ödenmiyor. Mahkemelerde milyonlarca dosya bekliyor. Klasik AKP tezgâhı yürürlüğe konuluyor. Önce adını değiştirmeli ki kimse eskisini tanımamalı… Bakın, “güvenceli esnek çalışma” denilince işler halloluyor. Sahi bu arada kıdem tazminatına neler oluyor? Programda “yeni nesil çalışma modelleri” diye nitelendirilen “uzaktan kısmi ve geçici süreli çalışma” modeli ile ilgili mevzuatların ve gerekli yasaların kısa sürede yürürlüğe konulacağı söyleniyor. Size bana tanıdık gelmez ama biraz araştırınca ifade ediliyor bunlar IMF’nin daha önce Şili’ye, Arjantin’e, darbe yönetimlerine dikte ettiği modeller.

Murat Muratoğlu’nun yazısı