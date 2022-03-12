Murat Muratoğlu: Tarih bu kazığı unutmayacak

Türk Telekom’un hikayesi öyle ibret verici ki… Sadece kamunun soyulması olarak bakarsan ne yapacak borsadaki hisse senedi sahipleri?

Burada iki satır kelam ederken bile ben dikkatli olma derdindeyken, yüksek maaş almaları için Hazine adına yönetime atanan, kamu haklarını korumayan Türk Telekom yöneticileri ne iş yaptı? Kim, neden, onları o göreve atadı? SPK’nın bu olayların üzerine gitmesi gerekmez miydi?

Şimdi Varlık Fonu, Türk Telekom için 2026’da bedelsiz bir şekilde kamuya geçeceği halde 1 milyar 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Neden?

Defteri kapatıp araştırılmaması için mi? Bankaları kurtarmak için mi? Şirket bankaların yönetimde olunca yandaşa ballı maaşlar, yandaş basına kaymaklı reklamlardan para aktaramadığı için mi? Seçimlere bir yıl kaldığından hızla paketleyip tekrar Araplara satmak için mi? Yakında çıkar kokusu…

Murat Muratoğlu’nun yazısı