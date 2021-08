Murat Muratoğlu: Tamamen yanlış kurgulanmış ucuz krediye dayalı bir sistem

Şu anda dişliler doğru dürüst çalışmıyor. Oysa bizimkiler takılmışlar faize, gidiyorlar. Güzel kardeşim kimse yüksek faizin iyi bir şey olduğunu söylemiyor. Kendi kendine kavga ediyor. Hatalardan ders almadan Kredi Garanti Fonu tekrar devreye sokuldu. Tamamen yanlış kurgulanmış ucuz krediye dayalı bir sistem… Yine ve yine…

Ekonomiyi düzeltmek uzun hikaye… Bir sürü karar alacaksın. İşi bilenleri çalıştıracaksın. Kim uğraşacak? Onun yerine kefaletle kredi veririz her işletme beşer işçi aldı mı sorunu çözeriz! Ekonomiyi böyle gül gibi yönetiriz. Ama nasıl zekiyiz! Sen git ülkeyi 19 yıldır tek başına yönet, sonra durumdan şikayet et! Bulduğun çözümler ile insan aklıyla alay et. Ekonomiyi mahvet. İşte budur maharet!

Murat Muratoğlu’nun yazısı