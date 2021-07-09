Murat Muratoğlu: ‘Tamam benzin pahalı değil ama siz fakirsiniz’ diyeceksin

Erdoğan, Avrupa’daki en ucuz motorin ve benzini kullandığımızı söyledi… Kuvvetle muhtemel üç vakte kadar yine zam gelecek benzine ve motorine…

Ucuz ama bize mi ucuz? Euro kazanıp ziyarete gelene mi? Ucuz deyip benzini Euro’ya çeviriyorsan bir zahmet asgari ücreti de Euro’ya çevireceksin. Ya da “Tamam benzin pahalı değil ama siz fakirsiniz” diyeceksin.

Türkiye’de asgari ücretli ne alıyor? Ayda 274 Euro… Benzinin litresi ne kadar? Güncel fiyatlarla 0.77 Euro…

Ne kadar benzin alabilir asgari ücretli? Vergisine aylardır sübvansiyon uygulandığı ortamda bile alabildiği yaklaşık 356 litre…

İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya… Zenginleri saymayı bırakalım… Dipteki Slovenya’ya bakalım! Benzin 1.24 Euro… Asgari ücret 643 Euro… Onlar bile 518 litre benzin alıyor asgari ücretle…

Yani neymiş? Avrupa’da en ucuz maaş da bizdeymiş! Alım gücü yerlerdeymiş. Millet borç içindeymiş. Büyük ülke olmak bunu gerektirir. Gıkını çıkartan bizden değilmiş!

Murat Muratoğlu’nun yazısı