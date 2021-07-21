Murat Muratoğlu: Tahminim sevinçten uyku girmemiştir Kıbrıslıların gözüne

Erdoğan, Kıbrıs’a müjde vereceğim deyince “Katar’a mı sattık acaba” dedim kendi kendime… Metehan bölgesinde 500 dönüm arazi içinde parlamento binasının ve külliyelerin yanı sıra millet bahçesinin de olduğu inşaatmış müjde…

Tahminim sevinçten uyku girmemiştir Kıbrıslıların gözüne… Sabaha kadar parti yapaceyik, çılgınlar gibi eyleneceyik diyorlardır. Kutla be Kıbrıslı… Bak şahsım bütün sorunlarını geride bıraktı…

Bayram günü sarayın halktan ve halkın sorunlarından tamamen kopmuş olduğu, ispatlı ve delilli olarak ortaya konuldu. Kurbanlardan fazla bir farkımız yok aslında… Biz de önümüze konulanı yiyoruz, onlar da…

Murat Muratoğlu’nun yazısı