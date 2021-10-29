Murat Muratoğlu: Son umut kırıntılarını da yaktı

Merkez Bankası Başkanı, konuşmalı, sorulu-cevaplı toplantı yaptı. Son umut kırıntılarını da yaktı. Konuşmayı duyanların dolar almasıyla beraber kurda 10 kuruş artış yaşandı. Bari bu durum karşısında şapkayı önüne koysaydı. Sorulu dedim ama toplantıda pek cevap yoktu. Her soruya aynı yanıtı kelimelerin yerini değiştirerek yapıştırdı.

Esas enteresanı 2021 yılsonu enflasyon beklentilerini yüzde 14.1’den yüzde 18.4’e yükselttiklerini açıkladı. Zaten Merkez Bankası’ndan başka o seviyeyi bekleyen var mıydı? Bunun açıklaması “Niye faiz düşürdük biz de bilmiyoruz!” olmalı…

Kavcıoğlu’nun tek bir işi var, o da revize etmek. Gerisini saray hallediyor zaten! Gerçekten bu seviyeleri inanarak mı açıklıyor yoksa kendisini İsviçre ekonomisini yönetiyor falan mı sanıyor? Nasıl bir hayal âleminde yaşıyor?

Murat Muratoğlu’nun yazısı