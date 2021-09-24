Murat Muratoğlu: Son kez koltukta oturma amacıyla yönetiliyor ülke

Merkez Bankası’nın kendisine güvenen insanları yüzüstü bırakmama özelliği, Merkez Bankası’na güvenen kimse kalmaması nedeniyle pek bir işe yaramadı. Faizleri 100 baz puan yani yüzde 1 indirdi. Ne fark etti? Bankalar şimdi daha fazla mı kredi verecek? Yoksa piyasaları iyice belirsizliğe mi itti? Niyet belli değil mi? Defalarca “faiz sebep indirmek gerek” demedi mi? Gelecek ay harekete geçmeyecek mi? Dolar rekora gitmeyecek mi?

Önümüzdeki seçime dönük, son kez koltukta oturma amacıyla yönetiliyor ülke… Sadece bu durumu gözlemleyen bile güçler ayrılığı ilkesinin, bağımsız kurumların neden önemli olduğunu iliklerine kadar hisseder.

Murat Muratoğlu’nun yazısı