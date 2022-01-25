Murat Muratoğlu: Sıra fabrikalardan konutlara da gelirse…

Üretim-ihracat seferberliği ilan ediyorlar, günlerce duruyor fabrikalar… Elektrik kesintisi demek arz eksikliği ve fiyat pahalılığı demektir. Her sektörü etkiler.

Gördünüz mü, Türkiye’ye güvenmeyip milyarlarca Euro’luk yatırımından vazgeçen Volkswagen ne kadar haklıymış! Ülkenin dünya liderliği, yedi cihana hükmetmenin gideri İran’ın, Rusya’nın verdikleri doğalgaz kadarmış.

Sıra fabrikalardan konutlara da gelirse, elektrik yerine mum ışığı, doğalgaz yerine battaniye… Yeni Ekonomi Modeli dedikleri bu herhalde!

Murat Muratoğlu’nun yazısı