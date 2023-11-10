Murat Muratoğlu: Senin evin artık benim

Topkapı 29 projesini duydunuz mu? Nefis valla… Tam E-5 yolu üzerinde… İstanbul Havaalanı’na 35 dakika, Avrasya Tüneli’ne 14 dakika mesafede… Otel, AVM, rezidans, ofis, konut, 10.000 metrekarelik şehir parkı… Hepsi iç içe… İstanbul’un göbeğinde… Bir zamanlar nakliyeciler sitesiydi… Bakanlar Kurulu kararı ve Erdoğan’ın onayı ile “riskli alan” ilan edildi. Konut yoktu ki! Depolar vardı orada… Fark eder mi? Riskli dedilerse riskli… Depo sahiplerinin itirazları üzerine mahkeme süreçleri uzamasın diye bu sefer de “rezerv yapı alanı” statüsünü kazandı bölge… Mesele bir anda kolaylaştı. İhaleye çıkıldı, Suudi Arabistanlı Al Qemam Holding’in Türkiye kolu Akzirve Gayrimenkul aldı. Baktılar bu “rezerv alan” güzel işliyor, bütün engelleri aşıyor… Hop Meclis’e geldi. Geldiği gibi geçti. İlk kararları merakla bekliyorum. Bakalım helikopterden nereleri seçildi? “Deprem” bahanesi hazır… İnsanları sabah akşam boşuna mı korkutuyorlar televizyonlarda… Bu yazıyı okuyanların hiçbiri İstanbul’da büyük bir deprem görmeyecek ama zaten hikaye deprem değil burada… Onu da bir ara yazarım ama inanmayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’a sorsun… Dinlersiniz anlatırsa…

Murat Muratoğlu’nun yazısı