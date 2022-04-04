Murat Muratoğlu: Saraylarda yaşayıp tek göz evde yaşayanlardan böyle bir şey istemek niye?

Erdoğan, “Böyle dönemler hep birlikte fedakârlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir” dedi… Fedakarlık nedir sahi? Kendi aleyhine olan bir şeyi, bir başkası için yapıp olası zararlara ve risklere katlanmaktır.

Saraylarda yaşayıp tek göz evde yaşayanlardan böyle bir şey istemek niye? Kendisi nasıl bir katkı sunmayı düşündüğünü söylese… Bunu yakın olduğu emanetçi müteahhitlere dese neyse… Şu köprülerdeki, hastanelerdeki, havalimanlarındaki, otoyollardaki garantilerde indirim istese… Milyarlarca dolar tasarruf tek kalemde…

Murat Muratoğlu’nun yazısı