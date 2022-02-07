Murat Muratoğlu: Sahi son 20 yıldır kim yönetiyordu ülkeyi?

Sahi son 20 yıldır kim yönetiyordu ülkeyi? Tam bilemedim şimdi… Kim yönetiyorsa artık yapamadılar, başaramadılar… Fena çuvalladılar. Belli ki beceremediler… Ekonomiyi batırdılar… Uyanık esnaf gibi hep “bunun garantisi benim” dediler işin içinden çıkamadılar. Oysa ekonomist söz verdi, enflasyonu düşürecek. İsterseniz siz de bulun bir ekonomist sorun; Ahdim olsun ile elektrik faturaları arasında ters ilişki vardır. Ahdim eğrisi ne kadar dikse elektrik faturaları o kadar az gelir… Tam 20 yıldır beraber yürüdük bu yağmurda, sadece biz ıslandık, onlar her daim kuru kaldı. Hiçbir yanlışları üzerlerine yapışmadı! Ona bir şans verin. Denesin bir görelim!

Murat Muratoğlu’nun yazısı