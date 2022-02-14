Murat Muratoğlu: Sahi eski paketlere ne oldu?

Yeni Ekonomi Paketi adıyla halka sunulan ve içinde elle tutulur tek icraat gıdada KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi olan bir saatlik bir gösteri izledik. Sahi “yeni” dedikleri neydi? Ekonomik kriz yaşayan koskoca bir ülkenin kurtuluş reçetesi bakanın hayallerini anlatıp ümitlenmesi mi?

Sahi eski paketlere ne oldu? Hedeflerine ulaştılar mı? Ne işe yaradılar? Ekonomi bu hale nasıl geldi? Bak ondan hiç bahsetmedi! Hiçbir hatayı üstlenmedi! Neyin nasıl yapılacağını söylemeden, o olursa, bu olursa diye temennilerden oluşan bir sunum oldu. Ortada yol haritası bile yoktu.

Murat Muratoğlu’nun yazısı