Murat Muratoğlu: Resmen milletin parasıyla deney yapıyorsunuz

Kafaya göre bir model yaratıp “ya tutarsa” diye oynarken siz bitin ama bizi neden bitiriyorsunuz? Bu model ile çıkış yok neyini anlamıyorsunuz? Resmen milletin parasıyla deney yapıyorsunuz. Ülkede planlı programlı bir ekonomi olmadığının ve daha kötüsü planlama yapabilecek yeterlilikte olmadıklarının itirafıdır aynı zamanda bu açıklama… Dur bakalım ne olacak kafasıyla tuşlara basıyorlar 85 milyon kişi adına…

Bu arada enflasyon geçici falan değil… Bırakın kağıt üzerinde kalem oynatıp verileri değiştirmeyi dansöz oynatsalar yine fark etmez… O enflasyon açıklanan faizlerin yanına falan düşemez! Hadi bugünü anladık… Şubat, mart aylarında minimum yüzde 30 enflasyon olduğunda ne yapacaklar? Faiz ile enflasyon arasındaki fark 20 puana ulaşınca milleti nasıl Türk Lirası’nda tutacaklar?

Murat Muratoğlu’nun yazısı