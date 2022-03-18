Murat Muratoğlu: Piyasaya o parayı sürersen ne enflasyonu durdurabilirsin ne doları

Sistemde yaklaşık 41 milyar dolarlık Kur Korumalı Mevduat var. Şirketlere ilk başta 6 aylık tutma zorunluluğu getirdikleri için onların dönüşleri temmuz gibi başlayacak. Bireysel mevduatların dönüşü haftaya ufaktan vizyonda… Bu kişiler bağlamaya devam mı edecek yoksa veda mı edecek? Ne kadarı kalacak bunu zaman gösterecek.

Burada kritik nokta dolardaki her 1 liralık artışın maliyetinin bütçeye 41 milyar liralık yük getirmesinde… Ödeyememek diye bir şey olmaz. Sonuçta hepsi Türk Lirası, Merkez Bankası basmıyor mu bu paraları? Zira piyasaya o parayı sürersen ne enflasyonu durdurabilirsin ne doları… Nitekim tüm dertleri seçime kadar… Kazanamazlarsa enkaz devrederler, kazanırlarsa suçu atacak illa bir şey bulurlar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı