Murat Muratoğlu: Parayı Hamas mı yollayacak? 

Böylesi kritik bir ortamda ülkenin tek problemi faizmiş, ekonomik sorunların yegane çözümü artırılmasıymış gibi tartışmalar dönüyor. Bu sistemde Tanrı Zeus gelse başarılı olamaz ekonomide… Üç vakte çıkışını verirler eline yollarlar memlekete…

Faiz artırmanın asıl anlamı, ekonomide saçma sapan ideolojik politikaları bıraktık manasını taşıyor. Yani önce beterin beterini göreceğiz ki sonra düzeltilebilsin… Nitekim patlak lastikle arabayı kullanmaya devam… Takır tukur altını vura… İstediğin kadar hava bas gittikçe kaçırıyor, lastik iniyor janta…

Mehmet Şimşek’in “Daha gidecek yolumuz var” sözü Merkez Bankası’nın faiz artışına devam edeceğini işaret ediyor. Hamas konusunda bir anda “Terör örgütü değildir!” diyebilen bir Erdoğan ne kadar daha dayanabilir? Ne kadar kabadayılık o kadar fazla faiz… Bunu bilmiyor olabilir mi? Aslında çok bariz cevabı… Bir inat uğruna yoksullaşan milyonlarca vatandaş… Zenginleşen bir avuç yandaş…

Murat Muratoğlu’nun yazısı