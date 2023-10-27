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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Parayı Hamas mı yollayacak? 

Böylesi kritik bir ortamda ülkenin tek problemi faizmiş, ekonomik sorunların yegane çözümü artırılmasıymış gibi tartışmalar dönüyor. Bu sistemde Tanrı Zeus gelse başarılı olamaz ekonomide… Üç vakte çıkışını verirler eline yollarlar memlekete… 

Faiz artırmanın asıl anlamı, ekonomide saçma sapan ideolojik politikaları bıraktık manasını taşıyor. Yani önce beterin beterini göreceğiz ki sonra düzeltilebilsin… Nitekim patlak lastikle arabayı kullanmaya devam… Takır tukur altını vura… İstediğin kadar hava bas gittikçe kaçırıyor, lastik iniyor janta… 


Mehmet Şimşek’in “Daha gidecek yolumuz var” sözü Merkez Bankası’nın faiz artışına devam edeceğini işaret ediyor. Hamas konusunda bir anda “Terör örgütü değildir!” diyebilen bir Erdoğan ne kadar daha dayanabilir? Ne kadar kabadayılık o kadar fazla faiz… Bunu bilmiyor olabilir mi? Aslında çok bariz cevabı… Bir inat uğruna yoksullaşan milyonlarca vatandaş… Zenginleşen bir avuç yandaş…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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Yurt müdüründen tepki çeken ‘tavsiye’: Korkuyorsan asansöre binme

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu müdürü, arızalı asansörün düşmesiyle hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş için toplanan öğrencilere “Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre” diye çıkıştı. Müdürün bu sözleri tepki çekti.

AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

AYM, Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak Atalay’ın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.