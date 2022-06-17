Murat Muratoğlu: Paranın değeri düştükçe zekamız da düşmüyor ki aynı hızla

Acaba az çalışıp çok para kazanıyorduk, o yüzden çok çalışıp az para kazanmalıyız falan mı demek istedi? Mesela daha geçen yıl 1 litre süte ödediğimiz parayla bu yıl 300 mililitre alabiliyoruz. Milleti fakirleştirilmek onları rahatsız etmiyor olsa da bari ahmak yerine koymasınlar insanları… Paranın değeri düştükçe zekamız da düşmüyor ki aynı hızla… O seviye için daha fazla aç kalmamız gerekli. Ellerinden geleni ardına koymayacaklar belli ki…
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