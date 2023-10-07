Murat Muratoğlu: Para harcanmış işte bir de boşuna zamanını mı harcasın?

Çok acil döviz bulmamız gerekiyor ya… Eyvallah da neden acil? Ne oldu ülkenin kasasındaki paralara? Ülke nasıl geldi bu duruma? Hiç sorma… Mesela deprem vergilerinin nereye gittiği sorulmuştu… Erdoğan paralarla ilgili, “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” demişti. Para harcanmış işte bir de boşuna zamanını mı harcasın? Hangi birini anlatsın ki?

Haliyle borcun varken kasada para kalmayınca denge falan kalmıyor ortada… Dolar rezervlerinin çoğu daha önce Türkiye’ye parasını getiren ve kötü ekonomi nedeniyle kaçmak isteyen yabancıya satıldı. Baskılanan döviz kurları sayesinde ucuza tanzim satış mağazası mantığıyla dağıtıldı. Serbest piyasa olsaydı dövize talep geldikçe fiyatı artacaktı. TL’den dolara geçerken fazla para ödeyecek ve Türkiye’den çıkarken ona göre yüksek ödeme yapacaklardı. Şimdi bu algı uğruna zarar Türk milletinin hanesine yazıldı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı