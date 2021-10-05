Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Panik oldular

Dönsünler, daha önce bunu denemiş olan Venezuela’ya baksınlar. Ülkenin baskıcı rejimi bunun bire bir aynısını denedi… Zabıta baskınları, fiyatları belirleyip marketleri zorlamalar hatta kamu marketleri açıp ucuza satışlar… Hepsini yaptılar. Ne oldu? Üretici para kazanamayınca üretim durdu. Marketlerde raflar bomboş kaldı. Karneyle yiyecek satılmaya başlandı. Karaborsa patladı… Enflasyon yüzde 20 bine fırladı…

Muhtemelen şikayet edilen zincir marketlerden daha ucuza mal verileceğinden esnafı ne yapacaksın? Tabutuna son çiviyi çakıp helvasını kavuracaksın. Enflasyonun gerçekte neden yükseldiğini bilmedikleri için boşa kürek sallıyorlar. Nitekim fiyat artışlarıyla orantılı oy kaybediyorlar. Panik oldular.


Murat Muratoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Umut olmadan yaşanır mı?

Kişisel ve partisel çıkarlar gözetilmeden güçlü bir sol blok inşasına gidilebilir. Bu sol blok, tüm demokratik partilerin içine dağılıp seçimleri ve sonrasındaki süreçleri emekçiler lehine etkileme gücüne ulaşabilir.

‘İşte’ en büyük hatalar: Yanlış hesaba para, arkadaşına diye patrona mesaj

İşte hata yapmayan var mıdır? Bu soruya, “Ben yapmadım” diye yanıt verenin sayısı herhalde yok denecek kadar azdır. Tabii, ufak tefek hatalarla büyükler ve yaptırımları arasında fark var. Bu, şefe, müdüre, patrona göre değişir ama çoğu kez çalışanı ciddi anlamda strese sokar. “Çalışma hayatınızdaki en büyük hata” dense kim bilir birbirinden ne kadar farklı yanıtlar gelir. Kişiden kişiye, sektörden sektöre değişir.

Boğaziçi’ne yeni ‘operasyon’: Üniversite arazisi yapılaşmaya açılabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi bu defa da yapılaşma tehlikesi altında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘olur’uyla anıt ağaçların bulunduğu üniversite arazisinin birinci derece doğal SİT alanı statüsü kaldırıldı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, statü değişikliğine karşı dava açmaya hazırlanıyor. 