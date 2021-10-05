Murat Muratoğlu: Panik oldular

Dönsünler, daha önce bunu denemiş olan Venezuela’ya baksınlar. Ülkenin baskıcı rejimi bunun bire bir aynısını denedi… Zabıta baskınları, fiyatları belirleyip marketleri zorlamalar hatta kamu marketleri açıp ucuza satışlar… Hepsini yaptılar. Ne oldu? Üretici para kazanamayınca üretim durdu. Marketlerde raflar bomboş kaldı. Karneyle yiyecek satılmaya başlandı. Karaborsa patladı… Enflasyon yüzde 20 bine fırladı…

Muhtemelen şikayet edilen zincir marketlerden daha ucuza mal verileceğinden esnafı ne yapacaksın? Tabutuna son çiviyi çakıp helvasını kavuracaksın. Enflasyonun gerçekte neden yükseldiğini bilmedikleri için boşa kürek sallıyorlar. Nitekim fiyat artışlarıyla orantılı oy kaybediyorlar. Panik oldular.

Murat Muratoğlu’nun yazısı