Murat Muratoğlu: Palavra, palavra, palavra

Enflasyon açıklandı… İnananlar için yıllık yüzde 21.31 denildi… Ajda Pekkan gibi… Görüntü 21, gerçek yaşı 75… Söylediği şarkı gibi… Palavra, palavra, hepsi palavra… İnanmam sana…
Açıklanan üretici enflasyonu yüzde 54 ama tüketici enflasyonu yüzde 21… Ne iyi patronlar var. Maliyeti artmışken tüketiciye yansıtmıyorlar. Zararına satıyorlar. Ciddi ciddi buna mı inanıyorlar?
Enflasyon kelimesi Fransızca kökenli… Latince’den oraya geçmiş kendisi… Latince anlamı “üflemek” demek… İstatistik Kurumu da enflasyon rakamlarını üflediğine göre şaşırmamak gerek!