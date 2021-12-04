Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Palavra, palavra, palavra

Enflasyon açıklandı… İnananlar için yıllık yüzde 21.31 denildi… Ajda Pekkan gibi… Görüntü 21, gerçek yaşı 75… Söylediği şarkı gibi… Palavra, palavra, hepsi palavra… İnanmam sana…

Açıklanan üretici enflasyonu yüzde 54 ama tüketici enflasyonu yüzde 21… Ne iyi patronlar var. Maliyeti artmışken tüketiciye yansıtmıyorlar. Zararına satıyorlar. Ciddi ciddi buna mı inanıyorlar?


Enflasyon kelimesi Fransızca kökenli… Latince’den oraya geçmiş kendisi… Latince anlamı “üflemek” demek… İstatistik Kurumu da enflasyon rakamlarını üflediğine göre şaşırmamak gerek!

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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İmkansız

Gelişmiş ülkelerde neredeyse her konuda rastlanan kurallar, yönetmelikler Türkiye’de imkansız…

İki asırda biriken, sandık ve gitmek üzerine…

Toprağımızın tarihini küçümseyip bunca kazanımı görmezden gelerek ‘seçim olmaz’ diyerek yurttaşın sandıktan-ülkeden-demokrasiden umudunu kesmesine yol açmak ne denli sakıncalıysa, ‘her zaman oldu yine olur’ rahatlığı ve özgüveniyle hareket etmek de o denli sakıncalı.