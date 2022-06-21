Murat Muratoğlu: Oyuncak olmuş bir para birimi ve fakirleşen bir halk

Oyuncak olmuş bir para birimi ve fakirleşen bir halk… Ekonomik programlar, demokratik yönetimin hüküm sürüdüğü ülkelerde önem taşır. Bir gece yarısı KHK çıkartıp istediğinizi yaptığınız bir ortamda program hikâyedir! O KHK’nın çıkması da pek uzakta değildir. Teknik olarak döviz rezervlerinin tüketilmesi, zayıf para politikası güvenilirliği, negatif reel faizler ve güçlü kredi teşvikleri ile yaşanan parasal genişleme, dış finansman risklerini ağırlaştırdı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı