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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Önce Somali!

Bir yandan memleket yanarken diğer yandan Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile Somali’ye 30 milyon dolar hibe yapılması kararı çıktı. Bank of Somalia, Ziraat Bankası’nda hesap açmış. Bahsi geçen hibe bu hesaba yatacakmış. Stratejiktir… Dış ilişkidir… Olabilir…

Ülkenin her vatandaşından 3 lira alınıp Somali’ye verilecek bundan sonra… Vardır bir kılıfı illa… Ona da eyvallah… Peki, 4 milyon doları yok diyerek yönetimine kayyum atadığın Türk Hava Kurumu’nun uçaklarını satmak ve çürütmek suretiyle ülkeyi yangınlara karşı korumasız bırakmaya ne demeli? Önce Somali!


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