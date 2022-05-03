Murat Muratoğlu: O koltuk boş olsaydı bundan kötüsü olmazdı

Bakan Nebati bir twit atmış, ben utandım. “Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz” yazmış. Nesine utandın derseniz bunu Türk milletine, ülkeye falan söylemiyor, Erdoğan’a söylüyor! Twitinin altında Erdoğan’ı öven “Sen bir aşk olsan Yunus’un göğsünün kafesinde yaşardın” temalı bir klip… Biz Türk halkı olarak kalabalık ediyorsak kusura bakmayın… Bunu ben birine yazsaydım sokağa çıkamazdım. Açıklayamazdım.

Tamam, o koltuğa oturtana methiyeler düzmesi var olma sebepleri ama… Ne yapıyorsun? Gerek var mı bu kadar abartıya? Anladık en çok sen seviyorsun eyvallah da kendisini görünce söyle… Yazıyla kamuya ilan etme… Belli bir ağırlığın olsun. Şu ekonominin haline baksana birlikte ne hale getirdiniz… Herkesi kaybettirdiniz. Gurur mu duyuyorsunuz? O koltuk boş olsaydı bundan kötüsü olmazdı. İçim kaldırmıyor artık bu konuşmaları…

Murat Muratoğlu’nun yazısı