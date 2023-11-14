Murat Muratoğlu: O devir geçti

Yatırım tavsiyesi vermek yasaktır ama ben bu yasağı deliyorum ve veriyorum. Kredi kartı kullanıyorsanız zamanında ödemeye bakın ve elinizden geldiği kadar kredi kartı borcunuzu kapatın. Kredi kartı borçları toplamda 10 ay içinde 991.9 milyar liraya yükseldi. Özellikle yoksul ve geri kalmış illerde, kart borçluluğu oranı genel ortalama olan yüzde 180’lik artışı katlayarak arttı. Önceleri iyiydi tabii… Faizleri artırmak yasaklanınca faizsiz kredi tadındaydı… Millet limitinin dibine kadar harcadı. Borçlandı… O devir geçti. Bankalar söz konusu oranları aşmamak koşuluyla kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını serbestçe belirliyor. Genelde gecikme halinde ödeyeceğiniz faiz yüzde 3.96, nakit avanslarında yapılan gecikmede ise yüzde 4.96 oranında…

Murat Muratoğlu’nun yazısı