Murat Muratoğlu: O an Nebati’ye ‘Sen kocaman bir çılgınsın’ diye sarılmak istedim

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “turizmde para yağacak” dedi. Turizm Bakanı bunu destekledi… Hedef, 45 milyon turist, 35 milyar dolar… Zaman zaman 40 milyar dolara kadar çıkıyor açıklamalar. Ne yalan söyleyeyim gözlerim doldu. İşte o an Nebati’ye sen kocaman bir çılgınsın diye sarılmak istedim… Biz bize yeteriz dedim… Orası ayrı…

Matematik verilen hedefin gerçekçi olmadığını söylüyor. Gerçekleşme olasılığı düşük… Olasılık düşükse hesaplamalar buna göre yapılamaz. Piyango bize çıkar diye devlet bütçesi planlanmaz… Halbuki bundan 8 yıl önce Türkiye 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefini yakalamıştı. Bu yıl neden olmasın? O kadar çok sebebi var ki… Otellere sorun bakalım bayram nasıl geçti?

Murat Muratoğlu’nun yazısı