Murat Muratoğlu: Nereye gitti 623 milyar lira?

Enteresan bir bütçe oyunu ile karşı karşıyayız.

Resmi rakamlara göre aralıkta bir aylık bütçe açığı 842.5 milyar lira olurken, bu olağanüstü aylık açık 2023’ün yıllık bütçe açığını 1 trilyon 375 milyar liraya yükseltti.

Bu tutar 142.6 milyar liranın 2022 bütçe açığının 9 katı!

Bir zahmet bu konu hakkında açıklama yapılmalı ancak sanki babalarının parası gibi hesap vermek gibi bir uygulamaları yok.

Temmuzda KDV-ÖTV, Kurumlar Vergisi’nde ek artışa, iki kez alınan MTV’ye, yüzde 85 artan vergi tahsilatına rağmen bütçe açığı, öngörülenin 2 katı!

Bu bir rekor ve 2001 krizinden bu yana 22 yılın en ağır bütçe iflası…

Sadece aralık ayında harcanan 623 milyarı lira… Bütçe açığının ikiye katlanmasına neden olan, yasa uyarınca ‘karşılıksız’ yapılan ve ‘sınıflandırmaya girmeyen diğer kurum, işletme ve hane halkına yapılan sermaye transferlerinin’ hangi kurumlara, kişilere yapıldığının ayrıntısı ve tutarları yok ortada…

Nereye gitti bu para?

Murat Muratoğlu’nun yazısı