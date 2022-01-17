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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Neden küçük düşünüyorlar? Eksi enflasyon bile açıklarlar

Amerikan Merkez Bankası’nı beş ailenin yönettiğine inanan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati; “Enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023’te tek hane olur” dedi… Fotoğrafına baktığımda gözlerindeki ışıltıyı gördüm… Kesin olur dediği gibi… Havuç siyaseti…

Matematik enflasyon oralara düşer demiyor ama Nebati, 2023 Haziran ayına kadar koltuğunda kalabilirse, enflasyon tek haneye düşmese bile başarıdır sonuçta… Neden küçük düşünüyorlar? Ellerinin altında İstatistik Kurumu gibi ülke gerçeklerini dilediği gibi eğip bükebilen sonra da mazeretler üretebilen bir kurum var. Eksi enflasyon bile açıklar.


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