Murat Muratoğlu: Nebati’ye ayrılan vaktin sonuna geliniyor

Bütün temeli ihracat ve turizmde gelir artışına dayanan ekonomik programa da bakalım. İhracat artıyor. İyi mi? İyi de ya ithalat? Bak ondan hiç bahsetmiyor. İhracat 3 ayda 60 milyar 288 milyon dolar… Vay! Ya ithalat? Üç ayda 86 milyar 681 milyon dolar… Oha! Açık ne kadar? Yüzde 138.4 artışla 26 milyar 393 milyon dolar! Neden devamlı Londra’ya gidip para arıyor? Gözlerinden okunuyor, af diliyor… Sözleri onu ele veriyor, o da istiyor… Sayın Nebati’ye ayrılan vaktin sonuna geliniyor.
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