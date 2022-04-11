Murat Muratoğlu: Nebati son kararını verdi

Hazine Bakanı Nebati son kararını verdi, “Aralıktan itibaren enflasyonun düştüğünü göreceğiz!” Hangi aralıkta nasıl düşecek onu söylemedi. Hani ocaktı… Sonra ilkbahar, ardından yaz aylarını hedefe almıştı. Bu sefer sonbaharı pas geçmiş yeni yıla karar vermiş. Halbuki 30 Şubat dese güncelleme sorunu yaşamaz ileride…

Klasik dayı taktiğidir… Sürekli “kazanım” kısmı ileri ertelenir. Hiçbir şey yapmasan, bugün tatile çıkıp aralıkta geri gelip koltuğuna otursan yine düşecek zaten… “Baz etkisi” diyoruz biz buna… Hitap ettiği hedef kitle belli sonuçta… 2021 yılı Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 13.58 olduğundan, 2022 Aralık’ta fiyatlar aylık yüzde 10 bile artsa, bak enflasyon yüzde 3.58 düştü bile sana… Bari ekime kadar deseydi… Biz de uygun bir kafiye ile tamamlardık cümleyi… Enflasyonun nasıl hesaplandığını bilenlerin umursamayacağı düşüşü bari erkene çekseydi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı