Murat Muratoğlu: Ne oldu bizim uzay hasreti?

Ruslar Ay’a mekik gönderdiler, bodoslama çakıldı zemine… Halbuki bizim işimizdi… Biz yapacaktık sert inişi… Bu yıl sonu için söz verdi. Hatta Erdoğan; “Bunlar ülkemizin uzay çalışmalarına karşı çıktı. Ya bizim hasretimiz bu!” dahi demişti. Neyle gideceğimizi hiç söylemedi. Mancınık oraya kadar insan atabiliyor mu harbi?

Ankara’dan kalkan treni Konya’ya sağ salim ulaştıramayan bir ülkenin uzaya nasıl gideceği ister istemez düşündürüyor beni… Bu hasreti ne zaman sona erdiririz? Ne zaman kavuşuruz aşk kokan yıldızlara? Daha vizesiz gidemiyoruz Avrupa’ya… Biraz zor olacak bu Euro kuruyla…

Murat Muratoğlu’nun yazısı